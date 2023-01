Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Zollfahndung Stuttgart stoppt Rauschgiftschmuggel aus Spanien

Stuttgart (ots)

Anfang Januar durchsuchten Zollfahnder in Stuttgart zehn Wohnungen und vollstreckten drei Haftbefehle.

Den Durchsuchungen und Festnahmen vorausgegangen waren Ermittlungen gegen insgesamt sieben Beschuldigte im Alter von 19 bis 47 Jahren wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels. Die Gruppierung steht im Verdacht, insgesamt Marihuana im mittleren dreistelligen Kilogrammbereich aus Spanien eingeführt und hier gewinnbringend weiterverkauft zu haben.

In Postpaketen empfing der 27-jährige mutmaßliche Haupttäter das aus Spanien kommende Rauschgift. Bisherige Ermittlungen ergaben, dass seit April 2022 mindestens 43 Marihuanasendungen von ihm oder einem 24-jährigen Tatbeteiligten in Empfang genommen wurden. Die übrigen Tatbeteiligten waren mutmaßlich für die Logistik, das Eintreiben des Geldes und die Zahlungen an den spanischen Lieferanten verantwortlich.

Bei den Durchsuchungen wurden ein fünfstelliger Bargeldbetrag sowie eine Geldzählmaschine, 300 Gramm Marihuana und zwei Schreckschusswaffen sichergestellt. Darüber hinaus konnten diverse Verpackungsmaterialien für den Weiterverkauf des Marihuanas gesichert werden.

Die Ermittlungen des Zollfahndungsamt Stuttgart dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell