Zollfahndungsamt Stuttgart

ZOLL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn des Zollfahndungsamts Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg

Ludwigsburg, Weinsberg (ots)

58 Kilogramm Marihuana und Schusswaffe sichergestellt / Zollfahndung und Landeskriminalamt BW verhindern Drogenhandel

Die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Stuttgart des Zollfahndungsamts Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die Drogen stammten vermutlich aus Spanien und waren für Osteuropa bestimmt. Bereits Anfang November konnten die Ermittler von Zoll und Polizei im Landkreis Ludwigsburg die Verladung der Drogen auf ein Transportfahrzeug feststellen. Zuvor soll einer der Hauptverdächtigen, ein 47-jähriger Mann aus Weinsberg, die Ware aus Spanien nach Deutschland geschafft haben. Ein weiterer Mittäter steht im Verdacht, zunächst den Drogenhandel telefonisch aus dem Ausland koordiniert zu haben. Dieser ebenfalls 47 Jahre alte Mann mit Wohnsitz in der Türkei reiste dann jedoch nach Deutschland und konnte hier festgenommen werden. Nicht nur 58 Kilogramm Betäubungsmittel, sondern auch eine scharfe Pistole und 49 Schuss Munition konnten die Ermittler aus dem Verkehr ziehen. Für die Waffe mit Munition wird sich der Mann aus Weinsberg verantworten müssen, in dessen Wohnung die Sicherstellung erfolgte. Er und auch der in der Türkei wohnhafte Tatverdächtige befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Zusatzinformation:

In Baden-Württemberg gibt es in Karlsruhe und Stuttgart spezielle Ermittlungsgruppen zur Bekämpfung der organisierten, schweren und grenzüberschreitenden Drogenkriminalität. Diese Gemeinsamen Ermittlungsgruppen Rauschgift bestehen dabei paritätisch aus Angehörigen des Zollfahndungsamtes Stuttgart und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg.

Presseauskünfte:

Zollfahndungsamt Stuttgart

Pressestelle

Daniel Schnitzer

Tel. 0711 52041-1341 od. 0175/8557077

Mail: presse@zfas.bund.de

Original-Content von: Zollfahndungsamt Stuttgart, übermittelt durch news aktuell