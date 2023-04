LPI-J: Riskant überholt

Jena (ots) - Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht vom Montag auf Dienstag eine Altpapiertonne im Löbdergraben auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Diese brannte vollständig ab und zog eine danebenstehende Biotonne in Mitleidenschaft. Zum Glück befanden sich die Tonnen in keinem Nahbereich von Gebäuden oder Fahrzeugen, so dass es nur bei einem Sachschaden der Tonnen blieb. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen ...

