Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw's beschädigt

Weimar (ots)

In der Zeit vom 03.04.2023, 16:00 Uhr bis zum 04.04.2023, 09:50 Uhr kam es in der Rudolf-Breitscheid-Straße zu Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw. Unbekannte Täter traten an einem BMW gegen den linke Außenspiegel und verbogen die Front- und den Heckscheiben- wischer. Bei einem Maserati wurden beide Spiegel, beide Frontscheiben- wischer und die Windschutzscheibe beschädigt. Der Schaden am BMW beläuft sich auf ca. 1.500 Euro, am Maserati auf ca. 3.000 Euro. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell