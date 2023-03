Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Liebfrauenplatz;

Unfallzeit: 24.03.2023, 17.55 Uhr;

Beim Rangieren ein anderes Fahrzeug beschädigt hat eine Unbekannte am Freitag in Bocholt. Der Unfall ereignete sich auf dem Liebfrauenplatz. Dort hatte das angefahrene Wohnmobil am späten Nachmittag gestanden. Die Verursacherin entfernte sich, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Ein unbekannter Zeuge beobachtete das Geschehen. Er gab an, dass es sich bei der Unfallverursacherin um eine Autofahrerin mit einem roten Citroen Berlingo handele. Die Polizei bittet um weitere Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (ck)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell