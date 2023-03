POL-BOR: Bocholt - Fahrraddiebe mit Hilfe hervorragender Zeugen gefasst - Zwei Festnahmen

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Hoves Garten, sowie Gronau, Enscheder Straße; Tatzeit: zwischen 23.03.2023, 20.30 Uhr, und 24.03.2023, 17.00 Uhr, sowie 25.03.2023, 03.15 Uhr; Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es in den vergangenen Tagen im Raum Gronau: An der Straße Hoves Garten in Epe machten sich die Täter vermutlich in der Nacht zum Freitag gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das ...

