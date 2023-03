POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer im Kreisverkehr erfasst

Gescher (ots) - Tatort: Gescher, Boschstraße und Fabrikstraße; Tatzeit: 24.03.2023, zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr, und 25.03.2023, zwischen 12.30 Uhr und 13.20 Uhr; In Gescher haben Unbekannte in den vergangenen Tagen die Kunden zweier Geschäfte bestohlen. Die erste Tat ereignete sich am Freitag zwischen 15.30 Uhr und 15.40 Uhr in einem Laden an der Boschstraße, die zweite Tat am Samstag zwischen 12.30 Uhr und ...

mehr