POL-EU: Einbruchsschutz

Weilerswist (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Kiesgrube nach Schneppenheim gerufen. Dort waren mehrere Tierkadaver aufgefunden worden. Unter anderem wurden eine tote Katze, ein totes Nutria und ein toter Fuchs aufgefunden. Die Kadaver waren in einer Mülltüte entsorgt worden. Die Tiere sind augenscheinlich durch grobe Gewalteinwirkung gestorben und an dem Ort des Auffindens abgelegt worden. An gleicher Stelle ist am 30. November 2022 ...

