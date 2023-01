POL-EU: Tote Tiere aufgefunden

Euskirchen (ots) - Donnerstagnacht (12. Januar) wurde ein 39-jähriger Mann gegen 2.51 Uhr in Euskirchen in Gewahrsam genommen. Der Mann hatte offenbar zuvor sechs Pkw in der Thomas-Eßer-Straße beschädigt. Beim Eintreffen der Beamten war der Mann sichtlich alkoholisiert. Er wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

