POL-EU: Randalierer leistete Widerstand

Euskirchen (ots) - Am Montagnachmittag (10. Januar) konnte ein 21-jähriger Euskirchener festgenommen werden. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl wegen verschiedener Gewaltdelikte vor. Polizeibeamte erhielten Kenntnis über den Haftbefehl und trafen den Mann im Klostergarten an. Der bereits in der Vergangenheit mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getretene Mann wurde am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgestellt und anschließend einer Justizvollzugsanstalt ...

mehr