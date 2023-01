POL-EU: Haftbefehl vollstreckt

Weilerswist (ots) - Am Montagnachmittag (9. Januar) erlangten Betrüger eine Geldsumme im oberen vierstelligen Euro-Bereich. Eine 68-jährige Frau aus Lommersum hatte über den Messengerdienst "WhatApp" eine Nachricht einer ihr fremden Nummer erhalten. Man gab sich als Sohn der Dame aus und gab an, durch einen Handy-Wechsel keinen Zugriff auf sein Bankkonto zu haben und sich in einer Notsituation zu befinden. In der Folge ...

