POL-EU: Verkehrsunfall mit einer Verletzten

Schleiden-Olef (ots) - Am Wochenende (6. bis 9. Januar) wurde in eine Kindertagesstätte im Johannesweg in Schleiden-Olef eingebrochen. Seit der Flut besteht die Kindertagesstätte in Olef aus Containern. Unbekannte drangen durch ein Fenster in den Container-Komplex ein und entwendeten Bargeld im dreistelligen Euro-Bereich und mehrere elektronische Endgeräte.

