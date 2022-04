Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter Fahrraddieb entwendet teures E-Bike für 3000 Euro in Helmstedt und lässt seinen alten Drahtesel zurück

Helmstedt (ots)

Am Sonntag den 17.04.2022 wurde dem Polizeikommissariat Helmstedt ein mysteriöser Fahrraddiebstahl gemeldet. Der 66-jährige Eigentümer eines nagelneues E-Bikes des Herstellers Kettler, Typ Quadriga, kehrte von seiner ersten Tour zurück und stellte es auf seinem Privatgrundstück in der Straße Am Finkenherd ab. Offensichtlich war einem Fahrraddieb dieses schöne Fahrrad aufgefallen und er stellte im Tausch seinen alten Drahtesel ab. Die Tat ereignete sich innerhalb von 20 Minuten, in denen der Eigentümer sein Fahrrad gutgläubig aus den Augen ließ. In welche Richtung der Fahrraddieb gegen 16:50 Uhr flüchtete blieb unbekannt. Das Polizeikommissariat Helmstedt bittet unter 05351-5210 um Hinweise von Zeugen, die die Tat beobachteten oder denen das Fahrrad mit einem Wert von 3000 Euro irgendwo auffällt.

