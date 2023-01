POL-EU: Einbruch in Kindergarten

Bad Münstereifel-Kirspenich (ots) - Am Freitagmittag (6. Januar) kam es gegen 12.18 Uhr zu einem Brandgeschehen in Arloff-Kirspenich. Das Feuer war in der Waschküche eines Einfamilienhauses in der Bachstraße ausgebrochen. Eine Hausbewohnerin bemerkte verbrannten Geruch und verständigte selbst die Feuerwehr. Der Brand ging wohl von einem defekten Herd in der Waschküche aus und konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Es entstanden kein Personen- oder ...

