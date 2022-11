Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in das Hauptgebäude des Fichte Gymnasiums gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag (20.11.2022) und Montagmorgen in das Hauptgebäude des Fichte Gymnasiums in der Innenstadt ein. Ein 39-jähriger Mitarbeiter der Stadt bemerkte am Montagmorgen eine beschädigte Eingangstür, die vom Schulhof aus erreichbar ist. Die Unbekannten hatten Glaseinsätze aus der Tür herausgeschlagen und sich so Zutritt zu dem Gebäude verschafft. Als der Mann anschließend, gemeinsam mit den Polizeibeamten, durch die Schule ging, stellten sie darüber hinaus mehrere aufgehebelte Türen und durchwühlte Räume im Verwaltungstrakt fest. Am Sonntagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, sei noch alles unbeschädigt gewesen. Die Kripo hat noch am Tatort die Ermittlungen übernommen. Dabei geht es auch darum, mögliches Diebesgut aufzulisten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

