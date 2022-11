Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsbrand in Wehringhausen - Zwei Personen mit Drehleiter gerettet

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (19.11.2022) kam es zu einem Wohnungsbrand in Wehringhausen. Gegen 05.00 Uhr gingen bei den Leitstellen der Polizei Hagen und der Feuerwehr Hagen Meldungen über eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Buscheystraße ein. Der Großteil der Bewohner des Hauses hatte sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits auf den Gehweg vor dem Haus begeben. Die Beamten der Feuerwehr retteten zwei Personen mit Hilfe einer Drehleiter aus dem dritten Obergeschoss. Ersten Ermittlungen zufolge könnte das Feuer durch eine heruntergebrannte Kerze in der Wohnung eines 62-jährigen Mannes entstanden sein. Der Hagener wurde nach rettungsdienstlicher Behandlung vor Ort leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

