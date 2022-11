Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter entblößt Geschlechtsteil an Drive-In-Schalter

Hagen-Haspe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann entblößte am Sonntagmittag (20.11.2022) am Drive-In-Schalter eines Fastfood-Restaurants sein Geschlechtsteil. Gegen 12.40 Uhr fuhr der Mann mit seinem Auto an dem Schalter der Filiale in der Enneper Straße vor. Als eine 32-jährige Mitarbeiterin des Restaurants dem Unbekannten die Bestellung aushändigte, zog dieser langsam seine Hose herunter und entblößte sein Geschlechtsteil. Dann fuhr er weg. Die 32-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass der Täter etwa 40 bis 50 Jahre alt und korpulent war. Er hatte kurze, blonde Haare und war mit einem blauen Auto unterwegs. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen der Exhibitionistischen Handlung aufgenommen. (sen)

