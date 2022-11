Polizei Hagen

POL-HA: Mitarbeiterin eines Discounters setzt Pfefferspray gegen renitenten Ladendieb ein

Hagen-Wehringhausen (ots)

Mit einem besonders renitenten Ladendieb hatten es drei weibliche Angestellte eines Discounters am Samstagmorgen (19.11.2022) in der Wehringhauser Straße zu tun. Es gelang den Frauen schließlich den Mann gemeinsam und unter Zuhilfenahme von Tierabwehrspray zu überwältigen. Gegen 08.30 Uhr bemerkte eine 44-jährige Angestellte, wie ein 25-jähriger Mann Kaffeepackungen im Wert von rund 200 Euro aus der Auslage nahm und im Anschluss das Geschäft verließ ohne zu Bezahlen. Die Frau informierte über Funk zwei ihrer Kolleginnen, die aus dem Lager sofort zur Hilfe eilten. Vor der Tür des Discounters haben die drei Frauen den Mann dann stoppen und in den Kassenbereich ziehen können. Dieser schlug und trat dabei massiv um sich. Daraufhin zog eine der Frauen im Kassenbereich ihr Tierabwehrspray aus der Tasche und sprühte den Mann ein. Dieser konnte so bis zum Eintreffen der Polizei überwältigt werden. Die Beamten forderten für den deutlich alkoholisierten 25-Jährigen aufgrund seiner Augenreizung einen Rettungswagen an. Nach der Behandlung vor Ort teilte man ihm mit, dass er nun vorläufig ins Polizeigewahrsam müsse. Daraufhin rannte der Mann los, konnte aber nach wenigen Metern durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und im Anschluss in das Polizeigewahrsam gebracht werden. Er wurde angezeigt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch die Kriminalpolizei. (sch)

