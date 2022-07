Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Schwerpunkteinsatz Radverkehr

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch führte die Lippstädter Polizei einen Einsatz mit dem Thema Radverkehr durch. An einem Infostand am Lippertor kamen die Verkehrssicherheitsberaterinnen der Behörde vielfach mit radfahrenden Bürgern ins Gespräch. Grundsätzlich wurde die Aktion dort von allen als positiv war genommen. Gleichzeitig wurden jedoch von Radstreifen auch Vergehen von Radlern geahndet. Es wurden 41 Verwarnungen dabei ausgesprochen. Der Großteil wegen des Befahrens der Radwege auf der falschen Seite. Bei der Feststellung dieser Verstöße zeigten sich die meisten Betroffenen jedoch uneinsichtig. Um die Radler auf ihr Fehlverhalten aufmerksam zu machen sprühten die Polizisten an neun Stellen eine Schablone auf den Radwegen auf, bei der es um das Benutzen der "falschen Seite" geht. "Insgesamt sind wir mit dem Einsatz sehr zufrieden. Allerdings müssen einige Verkehrsteilnehmer noch lernen, dass die Regeln der Straßenverkehrsordnung für alle gelten", so Polizeihauptkommissarin Yvonne Schomacher nach dem Einsatz. (lü)

