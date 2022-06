Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Mann wohlbehalten aufgefunden

Bielefeld (ots)

SSC / Bielefeld / Mitte - Die Suche nach dem vermissten Alexander E. aus dem Haus Quellenhof kann eingestellt werden.

Eine aufmerksame Zeugin hatte den dementen Herren am Samstagmorgen in der Innenstadt am Neumarkt bemerkt und die Polizei verständigt. Der Senior wurde im Anschluss wohlbehalten in das Altenheim zurückgebracht.

