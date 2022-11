Polizei Hagen

POL-HA: Jugendliche Ladendiebin setzt Pfefferspray gegen Mitarbeiter eines Drogeriemarktes ein

Hagen-Mitte (ots)

Eine 17-jährige Ladendiebin setzte am Montagnachmittag (21.11.2022) Pfefferspray gegen einen 39-jährigen Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße ein. Gegen 13.00 Uhr beobachtete der Mann die Jugendliche in der Parfümabteilung des Geschäftes. Dort nahm sie mehrere Verpackungen aus den Regalen, steckte sie in eine Tüte und verließ dann den Laden, ohne vorher bezahlt zu haben. Vor dem Eingang sprach der 39-jährige Mitarbeiter sie an und konfrontierte sie mit seinen Beobachtungen. In dem Büro des Geschäftes holte die 17-Jährige dann ein Tierabwehrspray aus ihrer Jackentasche hervor und sprühte es dem Mann ins Gesicht. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch zwei weitere Mitarbeiter in dem Büro. Der 39-Jährige musste vor Ort rettungsdienstlich behandelt werden. Die Polizeibeamten leiteten Strafverfahren wegen der Gefährlichen Körperverletzung und des Ladendiebstahls gegen die Jugendliche ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

