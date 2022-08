POL-WAF: Beelen. Zusammenstoß von Fahrrad und Auto

Warendorf (ots) - Am 02.08.2022, gegen 15:26 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Warendorf Kenntnis über einen Scheunenbrand im Bereich Hemmer in Rinkerode. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Scheune in der Größe von ca. 8 Metern x 30 Metern auf einer Hofstelle in Brand. In dem Gebäude wurde Stroh gelagert. Ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte durch die umfangreichen Löscharbeiten der ...

