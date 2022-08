Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt- Rinkerode Brand einer Scheune

Warendorf (ots)

Am 02.08.2022, gegen 15:26 Uhr, erhielt die Leitstelle der Polizei Warendorf Kenntnis über einen Scheunenbrand im Bereich Hemmer in Rinkerode. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet eine Scheune in der Größe von ca. 8 Metern x 30 Metern auf einer Hofstelle in Brand. In dem Gebäude wurde Stroh gelagert. Ein Übergreifen auf ein benachbartes Wohnhaus konnte durch die umfangreichen Löscharbeiten der Feuerwehr verhindert werden. Derzeit ist der Brand unter Kontrolle. Es laufen Nachlöscharbeiten. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell