POL-WAF: Ahlen-Dolberg. Brennender Lkw blockiert Straße

Warendorf (ots) - Montagmorgen (01.08.2022) ist ein grauer VW Polo in Everswinkel angefahren und beschädigt worden. Das Auto war zwischen 03.00 Uhr und 17.00 Uhr an der Münsterstraße an einem Parkstreifen Richtung Münster abgestellt und wurde vorne stark beschädigt. Beteiligt gewesen sein könnte ein Lkw, der vor dem Polo gestanden hatte. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Warendorf, Telefon ...

