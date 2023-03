Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher treiben ihr Unwesen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Hoves Garten, sowie Gronau, Enscheder Straße;

Tatzeit: zwischen 23.03.2023, 20.30 Uhr, und 24.03.2023, 17.00 Uhr, sowie 25.03.2023, 03.15 Uhr;

Zu zwei Einbrüchen in Wohnhäuser kam es in den vergangenen Tagen im Raum Gronau: An der Straße Hoves Garten in Epe machten sich die Täter vermutlich in der Nacht zum Freitag gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten mehrere Geräte. Der zweite Fall spielte sich in der Nacht zum in Gronau an der Enscheder Straße ab - dort fühlten sich die Täter offensichtlich durch Zeugen gestört und flüchteten. Ob sie Beute gemacht hatten, steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

