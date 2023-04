LPI-J: Wildunfall

Jena (ots) - Am Dienstagmittag befuhr die Fahrerin eines PKW Mercedes die Straße Am Heiligenberg. Dabei geriet sie zu nahe an einen parkenden PKW Mitsubishi, so dass sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. Hierdurch entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641 81 1504 E-Mail: Jacqueline.Guera@polizei.thueringen.de ...

