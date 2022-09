Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Baustelle im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine Baustelle in der Beethovenstraße geriet in der Nacht zum Dienstag (6.9.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie sich gegen 2.30 Uhr an zwei dortigen Containern gewaltsam zu schaffen. Hieraus entwendeten sie mehrere Baumaschinen, unter anderem ein Messgerät und einen Elektrohammer. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kommissariat 41 bei der Polizei in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell