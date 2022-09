Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verursacher nach Unfallflucht an PKW geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Reichelsheim Odw. (ots)

Am Dienstag (06.09.), zwischen 15 und 19 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer den PKW der 44-Jährigen Odenwälderin, die ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des Tennisclubs in der Pestalozzistraße abgestellt hatte. Der geparkte PKW wurde hierbei an der Frontstoßstange beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 1000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise auf einen Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Nummer 06062/953-0 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell