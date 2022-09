Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Radfahrer angefahren, Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Trebur (ots)

Am Dienstag, den 06.September gegen 08.55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Oppenheimer Straße zur L3094 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem noch unbekannten Verkehrsteilnehmer. Dieser fuhr einen dunklen Opel Insignia B welcher durch den Unfall einen Teil des Spiegels an der Unfallstelle verlor. Der Fahrradfahrer befand sich auf der vorfahrtberechtigten Straße, in die der flüchtige Verkehrsteilnehmer einbiegen wollte. Dabei wurde der 88-jährige Fahrradfahrer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Groß-Gerau entgegen.

