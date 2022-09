Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfallflucht mit Lastenradfahrer/ Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Donnerstag, den 01.09.2022 gegen 9:30 Uhr, kam es in Darmstadt-Eberstadt in der Schwanenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem entgegenkommenden Lastenradfahrer. Dabei streifte das Lastenrad die komplette rechte Fahrzeugseite des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer, der durch seine Körpergröße und einen leuchtend gelben Helm auffiel, von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Pfungstadt (06157-9509-0) zu melden.

Berichterstatterin: Dolle, PHK'in

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell