POL-DA: Bensheim: Im Supermarkt begrabscht

Polizei ermittelt wegen sexueller Belästigung und prüft Tatzusammenhang

Bensheim (ots)

Am Montagmorgen (5.9.) hat ein noch unbekannter Mann die 16-jährige Kundin eines Supermarktes im Berliner Ring, nahe Schwanheimer Straße sexuell belästigt. Nach ersten Erkenntnissen soll der Täter gegen 9.40 Uhr die junge Frau im Vorbeigehen unsittlich berührt haben und danach geflüchtet sein.

Das Kommissariat 10 in Heppenheim ermittelt wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und prüft zudem aufgrund einer ähnlich gelagerten Tat, die sich in zeitlicher und örtlicher Nähe am Bahnhof in Bensheim zugetragen hat(wir haben berichtet), einen möglichen Zusammenhang.

In beiden Fällen wurde der noch Unbekannte als etwa 60 bis 70 Jahre alt, circa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und bekleidet mit einer kurzen Hose sowie einem weißen T-Shirt, beschrieben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5313954

