Reinheim (ots) - Ein Wohnwagen in der Spessartstraße geriet in der Zeit zwischen Samstag (3.9.) und Montag (5.9.) in das Visier noch unbekannter Diebe, die sich Zugang zu dem Innenraum verschafften und dort Tabakwaren entwendeten. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ermittelt wegen Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06154/63300 alle ...

mehr