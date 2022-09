Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Tür aufgehebelt

Geld aus Tasche gestohlen

Birkenau (ots)

In der Nacht zum Dienstag (5.-6.9.) haben Einbrecher die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen wird die Tatzeit zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 2.45 Uhr eingegrenzt. Der noch unbekannte Täter hebelte die Eingangstür auf und entwendete Geld aus einer Handtasche. Mit seiner Beute trat er die Flucht an. Die Heppenheimer Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06252/7060 alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise entgegen.

