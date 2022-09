Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Mit Fahrzeug gegen Hauswand gefahren - Zeugenaufruf

Reichelsheim (ots)

In der Nacht von Dienstag (06.09.) gegen 02.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Hauswand in der Darmstädter Straße. Das grau-silberne Unfallfahrzeug weist eine Beschädigung auf der Beifahrerseite auf. Etwa 200 Euro wird den Eigentümer die Reparatur der Hauswand voraussichtlich kosten. Hinweise aller Art nimmt die Polizeistation in Erbach unter der Telefonnummer 06062-9530 entgegen.

