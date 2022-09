Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf/A5: Nachtragsmeldung zu "Lastwagentank nach Unfall umgekippt/Autobahn für mehrere Stunden gesperrt" - Sperrung aufgehoben

Mörfelden-Walldorf/A5 (ots)

Nachdem es am Dienstagvormittag (6.9.) auf der Autobahn 5 kurz vor der Anschlussstelle Zeppelinheim zu einem Unfall kam, bei dem ein Lastwagentank umkippte und die komplette Fahrbahn blockierte (wir haben berichtet), ist die Sperrung nun aufgehoben. Nur der rechte Fahrstreifen muss wegen des durch Diesel angegriffenen Fahrbahnbelags noch gesperrt bleiben. Insgesamt dauerten die Bergungsmaßnahmen und Aufräumarbeiten 12 Stunden an. Der Verkehr wurde entsprechend abgeleitet. In den Abendstunden kümmerten sich wegen des zeitweise bis zu 10 km langen Staus Rettungskräfte um die Versorgung der Wartenden. Nach jetzigem Stand dürften sich die Schäden insgesamt auf mehrere Zehntausend Euro belaufen. Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5314822 gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

