Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Diebstahl von Dieselkraftstoff

Weimar (ots)

Am 02.04.2023 gegen 01:30 Uhr wurde durch einen Zeugen an der Tank- stelle, auf dem Firmengelände eines Busunternehmens in Buttelstedt, ein Fahrzeug mit eingeschalteter Beleuchtung beobachtet. Auch hörte er eigenartige Geräusche, welche er nicht näher definieren konnte. Das Fahrzeug fuhr dann vom Gelände und in Richtung Hauptstraße davon. Fahrzeugtyp, Kennzeichen oder Personen konnte der Zeuge nicht erkennen. Am 02.04.2023 zu Arbeitsbeginn wurde dann der Diebstahl von ca. 400 Liter Dieselkraftstoff im Wert von 600 Euro festgestellt.

