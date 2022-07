Polizei Bielefeld

POL-BI: Trick-Diebe mit Klempner-Masche erfolgreich

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Täter gab sich am Donnertag, den 14.07.2022, in der Beethovenstraße als Handwerker aus. Während er das Opfer ablenkte, nutzte ein Mittäter dies zum Diebstahl.

Eine Bielefelderin öffnete gegen 14:20 Uhr die Tür ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus nahe der Joseph-Haydn-Straße, als ein Unbekannter klingelte. Der vor der Tür stehende Mann nannte ihr den Namen einer Firma, in deren Auftrag er tätig sein wollte. Er erklärte, dass er aufgrund eines Wasserrohrbruchs bei der Nachbarin, in der Wohnung der Bielefelderin die Wasserquellen prüfen müsse. Gemeinsam gingen der Täter und das Opfer in das Badezimmer. Dort ließ die Bielefelderin auf Anweisung das Wasser in der Dusche und der vermeintliche Handwerker das Wasser im Waschbecken für mehrere Minuten laufen. Offensichtlich betrat währenddessen unbemerkt ein Mittäter die Wohnung und stahl Geld und Schmuck.

Der vermeintliche Handwerker gab nach etwa 10 Minuten an, nach seinem Kollegen im Haus schauen zu wollen und ging. Wenig später bemerkte die Seniorin im Esszimmer offen stehende Schubläden und stellte bei der weiteren Nachschau in der gesamten Wohnung fest, dass sie bestohlen worden war.

Der Täter, der an der Tür klingelte, soll zwischen 35 Jahre und 45 Jahre alt sein, circa 185 cm bis 190 cm groß, dick und trug helle kurze Haare.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell