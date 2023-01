Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannter Mann entwendet Tageseinnahmen und flüchtet - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Neunkirchen-Struthütten (ots)

Am Freitagabend (20.01.2023) ist es gegen 18:05 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Kölner Straße in Struthütten zu einer räuberischen Erpressung gekommen. Ein unbekannter Täter forderte von einer Mitarbeiterin die Herausgabe der Tageseinnahmen. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohte der Mann die 31-Jährige. Die Frau übergab daraufhin eine rote Geldtasche. Der Mann flüchtete anschließend fußläufig in unbekannte Richtung.

Ersten Erkenntnissen nach kann der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Männlich - Ca. 1,60- 1,70 cm groß - sprach gebrochenes Deutsch - dunkle Augen - trug eine schwarze Winterjacke mit einfacher Kapuze, welche er aufgezogen hatte - schwarzer Schlauchschal, welcher bis über die Nase gezogen war - schwarze Jogginghose - schwarze Sneakers - und am Mittelfinger, vermutlich der linken Hand, ein größerer Ring mit einem Kreuz

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Das Siegener Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zu dem Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

