Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Unfall anderes Fahrzeug übersehen

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Wohnmobil die B7 bei Weimar und ordnete sich hier am Abzweig in Richtung der Gedenkstätte Buchenwald auf der Linksabbiegerspur ein. An der roten Ampel wartend, stellte der ortsunkundige Fahrzeugführer jedoch fest, dass er sich falsch eingeordnet hat und eigentlich seine Fahrt geradeaus fortsetzen wollte. Er setzte sein Fahrzeug zurück und übersah hierbei einen hinter ihm befindlichen VW. Der verursachte Schaden am VW war dabei so hoch, dass dieser seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und abgeschleppt werden musste. Ebenfalls kam die Feuerwehr Weimar zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Der geschätzte Schaden am VW betrug hierbei ca. 5000 Euro. Auch am Wohnmobil selbst entstand Schaden, der auf 2000 Euro geschätzt wurde. Verletzt wurde beim Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand. Der Unfallverursacher muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

