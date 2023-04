Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter bei Einbruch in Apotheke gestellt

Bad Berka (ots)

Am Samstagmorgen gegen 4 Uhr erhielt die Polizei Weimar die Information über einen Alarmeinlauf bei einem Sicherheitsunternehmen. Dieser Alarm wurde in der "Apotheke zur Alten Post" in Bad Berka ausgelöst. Dort befand sich ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens vor Ort, der vermutete, dass sich der Täter noch im Objekt befand. Mit Eintreffen der sofort entsandten Beamten bestätigte sich die Vermutung, da der Täter zu dieser Zeit aus einem Fenster kletterte und flüchten wollte. Die Beamten der PI Weimar nahmen die Verfolgung auf und konnten den 37-Jährigen überwältigen und festnehmen. Bei der Begehung der Apotheke konnte dann festgestellt werden, dass der Täter nach Aufbrechen eines Fensters auch in der Apotheke bereits Geldkassetten aufgebrochen hatte. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaldauerdienst verständig, der die Tatortarbeit übernahm und umfangreich Spuren und auch Videoaufzeichnungen sicherte. Offensichtlich wurde der Täter so frühzeitig bei der Tatausführung gestört, dass er es vor der Flucht nicht mehr schaffte etwas aus der Apotheke mitzunehmen, jedoch wurde bei der Durchsuchung des Täters nach möglichen Beutegut Betäubungsmittel in Form von Crystal aufgefunden und sichergestellt. Die Höhe des Sachschadens, den der Täter in der Apotheke verursachte, wird auf 5000 bis 6000 Euro geschätzt. Im weiteren Verlauf des Tages erfolgte eine Vorführung des Täters am Landgericht in Erfurt. Hier wurde Haftbefehl erlassen, der vorerst gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell