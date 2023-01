Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Linienbus auf Werkstattfahrt auf der Autobahn A1 komplett ausgebrannt

Hamburg (ots)

Hamburg Billstedt, Feuer zwei Löschzüge, 30.01.2023, 09:38 Uhr, Bundesautobahn A1 FR N, AS HH-Billstedt

Am Montagmorgen ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Gelenkbus, der sich auf einer Werkstattfahrt befand, in Brand geraten. Der Bus kam unter der Brücke der Anschlussstelle Billstedt zum Stehen.

Auf der Anfahrt der ersten Kräfte, erhöhte der Zugführer der alarmierten Feuer- und Rettungswache Billstedt aufgrund der starken Rauchentwicklung die Alarmstufe auf "Feuer 2" und forderte weitere Kräfte an. An der Einsatzstelle brannte ein Linienbus bereits in voller Ausdehnung, die Brandbekämpfung wurde sofort eingeleitet. Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung, auf einer Autobahn gibt es keine Hydranten, wurden Abrollbehälter mit Löschwasser und weitere wasserführende Löschfahrzeuge an die Einsatzstelle beordert. Zur Brandbekämpfung wurde auch Löschschaum eingesetzt, um den intensiven Brand endgültig zu löschen.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt, die Polizei ermittelt jetzt die Ursache.

Die Feuerwehr Hamburg war mit 60 Kräften der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr insgesamt drei Stunden im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell