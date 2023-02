Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: 21-Jähriger gerät auf Gegenfahrbahn

Ludwigsburg (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 21.00 Uhr auf der Landesstraße 1100 bei Marbach am Neckar ereignete. Ein 21 Jahre alter Alfa-Lenker war aus Murr kommend in Richtung Marbach am Neckar unterwegs, als er mutmaßlich aufgrund von Sekundenschlafs kurz vor der dortigen Bahnbrücke auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam es zur Kollision mit einem entgegen kommenden Audi eines 30-Jährigen. Ein hinter dem Audi fahrender 21 Jahre alter Fiat-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte ebenfalls mit dem Alfa. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 30-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die L 1100 musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme bis etwa 22.45 Uhr voll gesperrt werden.

