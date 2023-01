LPI-GTH: Elektrofahrräder entwendet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Den Streit seines Vaters mit einem anderen Mann wollte ein 17-Jähriger am Samstagvormittag in der Eschleber Straße auf unkonventionelle Art lösen. Er trat gegen den Pkw, in dem der Streitpartner seines Vaters Platz genommen hatte. Hierbei beschädigte der Täter die Beifahrertür des Pkw Volkswagen. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Gegen den 17-Jährigen wurde eine Anzeige ...

mehr