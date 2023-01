LPI-GTH: Briefkästen beschädigt - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Im Zeitraum vom Samstag, 24.12.2022 bis zum Freitag, 30.12.2022, 09:30 Uhr versuchten Unbekannte in Vereinsräumlichkeiten am Coburger Platz einzubrechen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 3.000 Euro. Es wurde nichts entwendet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0321243/2022 (Tel. 03621/781424) erbeten. (ml) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr