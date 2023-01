Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Bierflasche geschlagen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Beteiligten kam es am Freitagnachmittag in der Bahnhofstraße. Nach einem vorangegangenen Streit schlug ein 42-jähriger Täter zunächst einen 37-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf. Als ein 17-Jähriger schlichten wollte, wurde dieser durch den Täter zu Boden geschubst. Beide Geschädigten wurden hierbei leicht verletzt. Der 42-jährige Täter stand während der Tat unter Alkoholeinfluss. Auf richterlichen Beschluss wurde er in ein Krankenhaus eingewiesen. (ml)

