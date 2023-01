POL-GM: Selbstanzeige wegen Geldwäsche

Morsbach (ots) - In ein Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstraße in Morsbach-Holpe ist von Montag auf Dienstag (16./17. Januar) eingebrochen worden. Zwischen 19.30 und 10.30 Uhr zerstörten die Einbrecher zunächst eine Fensterscheibe. Anschließend konnten sie durch das Fenster in das Haus einsteigen, wo sie Büroräume und eine Wohnung durchsuchten. Ob sie dabei Beute machten, konnte bei der Anzeigenerstattung noch ...

mehr