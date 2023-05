Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sprengung eines Geldautomaten

Arnsberg (ots)

Am 27.05.2023 sprengten gegen 03:40 Uhr bislang unbekannte Täter einen Geldautomaten eines Bankinstitutes am Neheimer Markt. Bei der Sprengung entstand kein Gebäudeschaden, Personen waren nicht gefährdet. Die Täter flüchteten in einem schwarzen Pkw über die Burgstraße in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizei Arnsberg (02932/9020-3211). (Schl.)

