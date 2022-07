Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ermittlungserfolg der Beamt*innen der Polizeiwache Gerolstein

Gerolstein (ots)

Wie die Polizei bereits am 20.07.2022 mitteilte:

"Am 16.07.2022 zwischen 08:00 Uhr und 20:00 Uhr kam es durch bisher unbekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an der öffentlichen Toilettenanlage im Rathaus in Gerolstein.

Vermutlich durch Tritte gegen die Eingangstüre beschädigten bisher unbekannte Täter den Glaseinsatz an der Türe."

Nun, am 21.07.2022 konnte die Polizeiwache Gerolstein aufgrund von Ermittlungsarbeit eine 12-Jährige aus dem Bereich der VG Gerolstein ermitteln, welche die Tat beging. Das genaue Motiv der völlig sinnlos erscheinenden Sachbeschädigung ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Gegen diese wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft Trier vorgelegt.

