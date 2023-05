Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Weyher - Handfeste Auseinandersetzung zwischen Paar und Paketzusteller

Weyher (ots)

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Paketfahrer und einem Paar kam es gestern Mittag (15.05.2023, 14.30 Uhr) auf einem Feldweg zwischen Weyher und Rhodt. Weil der Auslieferer verbotswidrig den Feldweg nutzte, fertigte der 53 Jahre alte Fußgänger mit seinem Handy ein Bild von Fahrzeug und Fahrer. Dies missfiel dem 41 Jahre alten Auslieferer. Er hielt an, und forderte den Mann auf, umgehend das Bild zu löschen. Hierbei kam es zu einem Streit, in dessen Verlauf der Fahrer die Begleiterin des 53-Jährigen am Arm packte, woraufhin dieser dem Paketzulieferer einen Fausthieb verpasste. Gegen beide Parteien wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

