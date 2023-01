POL-COE: Nordkrichen, Auf den Äckern/Einbruch in Wohnhaus

Coesfeld (ots) - Mehrere Hundert Euro lagen in einem Bankautomaten in Havixbeck. Dank eines 18-jährigen Havixbeckers erhält der Besitzer das Geld zurück. Am Sonntag (08.01.23) betrat er den Vorraum der Bank an der Schulstraße. Beim Blick in einen Einzahlautomaten für Münzgeld entdeckte der junge Erwachsene die Scheine. Er rief die Polizei an und übergab die mehreren Hundert Euro an die Beamten. Mittlerweile ist der ...

